Des retrouvailles sur scène pour les 50 ans de Roxy Music

Roxy Music prévoit des retrouvailles pour les 50 ans du groupe avec les premiers concerts en onze ans.

Bryan Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera et Paul Thompson étaient montés ensemble sur scène la dernière fois en 2011 lors de la tournée For Your Pleasure, et joueront cette fois dix grandes dates aux USA et au Canada, avant de retrouver l’Angleterre en octobre.

On avait déjà précédemment appris que le groupe ressortirait en vinyles ses huit albums studio.

Cette série de rééditions débutera le 1er avril avec l’album Roxy Music, qui fête ses 50 ans, et son successeur, For Your Pleasure.