Des retrouvailles entre Nainggolan et De Rossi en Serie B ? Le Ninja évoque un possible transfert

Radja Nainggolan et Daniele De Rossi à nouveau réunis ? C’est une hypothèse plausible évoquée ce mardi par le Diable rouge au micro de la radio italienne Radio KissKiss.

Le légendaire milieu de terrain de l’AS Roma est aujourd’hui coach à la Spal, en Serie B italienne. Ancien équipier de Nainggolan, il avait partagé quatre saisons et demie avec le Belge dans la capitale italienne. Grands amis, les deux médians s’étaient hissés en demi-finale de Ligue des Champions en 2018 et avaient terminé à chaque fois sur le podium de Serie A (3x 2es, 2x 3es).

"J’ai eu De Rossi au téléphone aujourd’hui justement", a expliqué Nainggolan à Radio KissKiss. "C’est un grand ami. Je pourrais aller lui donner un coup de main à la Spal. On verra si tous les détails s’imbriquent bien. Ce n’est pas la seule équipe qui m’a contacté donc on doit voir comment cela va se terminer. Reprendre une nouvelle aventure avec Daniele et obtenir de beaux résultats, ce serait une belle chose pour tous les deux. Je suis prêt à lui donner un coup de main", a-t-il ajouté.

Sans contrat depuis la fin de son aventure à l’Antwerp, le médian de 34 ans ne comptent donc pas raccrocher les crampons et cherche une solution pour son avenir, notamment en Italie où un énième retour à Cagliari est toujours évoqué.

"La porte est toujours ouverte pour Cagliari mais on ne m’a pas appelé", a raconté Nainggolan. "J’évalue toutes les opportunités en ce moment, je suis un joueur libre et je cherche un projet intéressant", a-t-il précisé alors que le mercato hivernal se termine dans une semaine. En tant que joueur libre, Nainggolan peut s’accorder avec un nouveau club après cette échéance.