Des réserves de semences existent pour sauvegarder la biodiversité

On y retrouve du blé, du millet, du sorgo, des poivrons, des haricots et bien d'autres plantes. Le but de l'opération est de penser aux générations futures et d'assurer la survie en cas conflit. C'est aussi un moyen de préserver la biodiversité.

Des "banques" de graines, il en existe plusieurs à travers le monde mais elles posent question. Surtout au niveau de leur gestion.