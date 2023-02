Des reprises instrumentales de Ronnie James Dio par le guitar hero Paul Gilbert

Le 7 avril prochain, le guitariste Paul Gilbert rendra hommage à Ronnie James Dio avec The Dio Album, qui reprend quelques-uns des plus grands classiques du défunt artiste en version instrumentale.

Connu pour jouer dans les groupes Mr. Big et Racer X, Paul Gilbert a voulu, avec ce projet, capturer toute l’énergie vocale de Dio en la traduisant avec son instrument de prédilection, la guitare.

On peut clairement affirmer que la voix de Ronnie James Dio était plutôt remarquable. Cet artiste a apporté un sens de la finesse classique à la musique forte et lourde, influençant ainsi des générations et des générations de chanteurs de rock à venir. Relever le défi d’imiter à la lettre ces lignes vocales uniques a impliqué de désapprendre une partie de la précision technique qui a fait de Paul Gilbert un nom connu parmi les guitaristes.

Parmi les reprises qui figurent sur cet album : "Neon Knights", "Long Live Rock 'N' Roll", "Holy Diver" et "Man On The Silver Mountain". Paul Gilbert a confié avoir pris beaucoup de plaisir à également imiter le talent des guitaristes qui ont accompagné Ronnie James Dio, comme Tony Iommi (Black Sabbath), Ritchie Blackmore (Rainbow) et Vivian Campbell (Dio).

Dans une vidéo de présentation de cet album, Paul Gilbert déclare : "Comme il le chantait : "Le monde est plein de rois et de reines qui vous aveuglent et vous volent vos rêves… c’est le paradis et l’enfer [Heaven and Hell] !". Merci, Ronnie, et vive le rock and roll."

Voici déjà deux extraits à écouter : "Heaven and Hell" de Black Sabbath et "Holy Diver", de Dio.