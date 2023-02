Des reprises incroyables de Nirvana, Iron Maiden et System of a Down au violoncelle

Un talentueux quatuor de violoncelles nommé Epic Cello Quartet a interprété d'incroyables reprises orchestrales de classiques du rock lors d'un show en live à Lima, au Pérou.

Parmi la sélection de morceaux choisis, on a pu y entendre des adaptations spectaculaires de Nirvana (un medley), Iron Maiden ("The Trooper") et System of a Down ("Chop Suey!").

On ne peut que saluer cette initiative qui prouve que même sorties de leur format d'origine, ces chansons restent avant tout de grandes compositions.