Des repreneurs pour l'abattoir de Bastogne

L'abattoir de Bastogne a trouvé des repreneurs...Au terme de plusieurs mois de négociations, L’intercommunale Idelux a reçu une offre ferme de reprise des installations (17.500 mètres de bâtiments sur six hectares ). Ces repreneurs c’est Marcel Peters (de Saint-Vith, groupe PEMA) et Bernard Gotta (Bernard Gotta SA et Viande de Liège SA) , qui ambitionnent de développer, au départ de Bastogne, un pôle agro-alimentaire d’excellence en Wallonie. Avant d’expliciter publiquement leur projets, les repreneurs vont d'abord rencontrer les travailleurs, inactifs depuis 2019 ! Les activités de l'abattoir de Bastogne sont à l'arrêt depuis la faillite prononcée en août 2019 des sociétés Qualibeef (ex-Veviba) et AMB (Abattoir et Marché de Bastogne), dans la foulée du scandale sanitaire qui avait coûté son agrément à Veviba. Il y a deux ans, en pleine pandémie, des repreneurs flamands avaient marqué de l’intérêt pour les installations de Bastogne avant de jeter l’éponge. Aujourd'hui, les nouvelles perspectives pour l'abattoir de Bastogne réjouissent le Bourgmestre Benoît Lutgen. Il évoque les perspectives d'emploi...Pour lui, " la remise en route progressive de l’abattoir et des autres activités de découpe et de transformation de la viande, c'est une solution de proximité pour le monde agricole du Centre Ardenne. De plus, la durée de transport des animaux en sera réduite!"