Des rendements inférieurs de 20 à 30% dans les champs de pommes de terre à cause de la sécheresse

L'année 2021 n’avait pas été très bonne pour les producteurs de pommes de terre en raison des fortes pluies. En 2022, c’est la sécheresse qui va affecter négativement les rendements et la qualité des tubercules.

"On a eu un printemps très correct, explique Jean-Pierre Van Puymbrouck, agriculteur à Walhain. Puis on n’a plus eu d’eau à partir du mois de juillet. Et quand un plan de pommes de terre manque d’eau, le grossissement des tubercules s’arrête. Je pense qu’aucune variété ne sort du lot. Elles vont toutes avoir entre 20 et 30% de rendement en moins, voire pire pour certaines variétés."

En temps normal, Jean-Pierre Van Puymbrouck récolte environ cinquante tonnes de pommes de terre à l’hectare. Cette année, ce sera sans doute entre 35 et 40 tonnes.