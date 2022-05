Des rencontres inédites entre arts culinaires et plastiques en mai et juin à Bruxelles

Chaque artiste est ainsi appelé à aménager une partie du restaurant de son binôme autour d'une table d'une dizaine de personnes où seront assis les convives ainsi que l'auteur des créations. A leur tour, les toqués s'inspirent des œuvres pour créer une expérience culinaire unique qui sera déclinée en déjeuners ou dîners : 31 mai, 7 et 15 juin pour le lunch chez "Bon Bon"; 24 mai, 1er et 7 juin en soirée chez "Bozar"; 25 mai, 2, 8 et 9 juin chez "Humus X Hortense".

En parallèle, les deux galeries exposeront chacune les trois artistes associés au projet dans leur ville.

"Certains chefs y proposeront une saveur qu'ils associent à l'œuvre sous la forme d'une épice, d'un thé, d'une huile, d'une bouchée ou d'une herbe, prélude à l'expérience de tous les sens proposée dans les restaurants", précise Mme Swenden.

Les duos composés pour les rencontres parisiennes sont le chef Alain Passard ("L'Arpège"***) et le sculpteur français Jean-Bernard Métais, Bruno Verjus ("Table"**) et l'artiste-peintre français Guy de Malherbe ainsi que Adeline Grattard ("Yam'Tcha"*) et l'artiste-plasticienne Valérie Novello.