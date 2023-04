Des remerciements pour l’Union, des critiques pour Anderlecht : la presse belge entre fierté et déception après l’élimination des 3 clubs belges

L’Antwerp, demi-finaliste de Coupe des Coupes en 1993, devra encore attendre pour voir un autre club belge lui succéder en demi-finale d’une compétition européenne. Encore en pleine course pour y parvenir, Anderlecht, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise se sont tour à tour cassé le nez aux portes du dernier carré. La déception était donc au rendez-vous dans la presse du jour mais celle-ci a, parfois, laissé place à de la fierté pour une campagne européenne tout de même historique pour la Belgique.

"C’en est fini avec les rêves", titre un Het Laatste Nieuws réaliste. La Belgique a vécu un "jeudi noir" pour Het Nieuwsblad alors que les journaux du groupe Rossel (Sudinfo et Le Soir) évoquent une "soirée cauchemardesque". La DH opte quant à elle pour la reconnaissance avec un "Merci et au revoir" en Une.

"On a vécu une belle saison européenne, il a manqué la cerise sur le gâteau", résume parfaitement le Nieuwblad dans son édito sportif du jour. "On a rêvé mais ça s’est terminé de manière abrupte", constate encore le quotidien flamand qui souligne tout de même le passif de 2-10 sur la seule soirée d’hier pour des clubs belges "trop courts" pour les demi-finales européennes.

L’élimination la plus facile à digérer est sans doute la plus facile à digérer. Les Unionistes sont remerciés explicitement par l’ensemble de la presse belge, au nord comme au sud du pays, pour leur beau parcours en Europa League.

"L’Union pourra se souvenir fièrement de cette belle aventure. Pendant neuf mois, elle a émérveillé et enchanté la nation. Un grand merci pour cela", écrit-on dans les colonnes d’Het Laatste Nieuws.

Soirée cauchemardesque et saison à oublier

Les commentaires sont en revanche bien plus sévères pour le Sporting d’Anderlecht. "Soirée cauchemardesque et saison à oublier", anticipe la DH alors que les Mauves pourraient voir leur saison s’arrêter brutalement dimanche. "Le match n’a ressemblé qu’à une gigantesque prise d’étranglement où le Sporting ne parvenait plus à respirer", déplore le quotidien.

"Anderlecht a creusé sa tombe" et est "sans doute déjà en vacances", titre-t-on dans les journaux du groupe Rossel, également pessimistes sur l’issue de la phase classique. Anderlecht se dirige en effet vers un "chômage technique au terme de l’une des pires saisons de l’histoire mauve en dépit d’un beau parcours en Conférence League qui a longtemps sauvé les apparences".