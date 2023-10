Des réfugiés ukrainiens et des membres du personnel visés par la cyberattaque du CPAS de Charleroi

Après la cyberattaque, l’analyse. Et elle vient de livrer ses premiers constats : le CPAS de Charleroi n’a pas été victime d’une sortie massive de données, mais il apparaît " que les hackers ont pu visionner une série de données appartenant aux membres du personnel du CPAS ainsi qu’aux usagers d’origine ukrainienne aidés par le CPAS et notamment leurs documents d’identité ", précise le CPAS de Charleroi dans un communiqué, confirmant une information de Sudinfo. D’après l’article de presse, il ressort que les hackers auraient déjà pu visionner des données depuis le mois de mai 2023, alors que la cyberattaque, elle, a eu lieu à la fin du mois d’août.

Des hackers russes ?

Peut-on faire le lien entre le visionnage des données des Ukrainiens et le conflit actuel entre leur pays et la Russie ? Il n’y a pas pour l’instant pas de réponse, l’enquête se poursuit et la justice ne dispose que de très peu d’éléments, mais les hackers pourraient effectivement opérer depuis la Russie. " Cela peut être envisageable car on s’est rendu compte que depuis le début de la guerre en Ukraine, l’activité des Russes est assez intense. Ils peuvent de cette manière récolter des informations par rapport à certains pays, pour pouvoir ensuite peut-être jouer le rôle d’influenceur mais également pouvoir perturber les systèmes ", explique Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit.

Travail au ralenti

Depuis la cyberattaque, et le non-paiement de la rançon demandée par les pirates, le CPAS de Charleroi n’a plus accès à toutes ses données, ses programmes informatiques. Les employés doivent donc travailler avec des systèmes informatiques alternatifs et cela leur prend plus de temps. Cette situation pourrait encore durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.