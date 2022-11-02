Українські біженці порушили судовий процес проти угруповання Вагнера | Des réfugiés ukrainiens en justice contre le groupe Wagner

Українці, які втекли зі своєї країни під час війни та стверджують, що є жертвами російського воєнізованого угруповання Вагнера, подадуть судовий позов у ​​Великій Британії проти організації, яка вважається близькою до московського режиму. Про це у вівторок повідомив один із адвокатів, що їх представляє.

Цей позов "від імені мужніх українських жертв" проти групи Вагнера та його лідера Євгенія Пригожина "буде переданий до Високого суду в Лондоні" і спрямований на вимагання фінансової компенсації, сказав Джейсон МакК’ю з юридичної фірми McCue Jury and Partners. під час слухань у Комітеті закордонних справ Палати громад Великобританії.

"Це перший випадок у світі, коли "Вагнер" і їм подібні були пред'явлені до суду жертвами за тероризм, використання військової зброї та за незаконну війну президента росії Володимира Путіна", - сказав він.

"Це історичний момент, але скоро в Сполучених Штатах і Великій Британії почнуться інші дії", — додав він. Групу Вагнера роками підозрювали західні країни у виконанні брудної роботи Кремля на різних театрах воєнних дій, що Москва завжди заперечувала.