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Українські біженці порушили судовий процес проти угруповання Вагнера | Des réfugiés ukrainiens en justice contre le groupe Wagner

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand, avec Belga

Українці, які втекли зі своєї країни під час війни та стверджують, що є жертвами російського воєнізованого угруповання Вагнера, подадуть судовий позов у ​​Великій Британії проти організації, яка вважається близькою до московського режиму. Про це у вівторок повідомив один із адвокатів, що їх представляє.

Цей позов "від імені мужніх українських жертв" проти групи Вагнера та його лідера Євгенія Пригожина "буде переданий до Високого суду в Лондоні" і спрямований на вимагання фінансової компенсації, сказав Джейсон МакК’ю з юридичної фірми McCue Jury and Partners. під час слухань у Комітеті закордонних справ Палати громад Великобританії.

"Це перший випадок у світі, коли "Вагнер" і їм подібні були пред'явлені до суду жертвами за тероризм, використання військової зброї та за незаконну війну президента росії Володимира Путіна", - сказав він. 

"Це історичний момент, але скоро в Сполучених Штатах і Великій Британії почнуться інші дії", — додав він. Групу Вагнера роками підозрювали західні країни у виконанні брудної роботи Кремля на різних театрах воєнних дій, що Москва завжди заперечувала.

 

Des Ukrainiens réfugiés au Royaume-Uni en justice contre le groupe Wagner

Des Ukrainiens ayant fui leur pays en guerre et se disant victimes du groupe paramilitaire russe Wagner vont lancer au Royaume-Uni une action en justice contre l'organisation, réputée proche du régime de Moscou. C’est ce qu’a annoncé mardi l'un des avocats qui les représente.

 

Cette action "au nom de courageuses victimes ukrainiennes" contre le groupe Wagner et son chef Evguéni Prigojine "sera portée devant la Haute Cour de Londres" et vise à demander des réparations financières, a affirmé Jason McCue, du cabinet d'avocat McCue Jury and Partners, lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes britannique.

"C'est la première fois dans le monde que Wagner et leurs semblables sont poursuivis en justice par des victimes pour terrorisme, utilisation d'armes de guerre et pour la guerre illégale (du président russe Vladimir) Poutine", a-t-il ajouté. "C'est un moment historique, mais d'autres actions débuteront bientôt aux Etats-Unis et au Royaume-Uni", a-t-il précisé. Le groupe Wagner est suspecté depuis des années par les Occidentaux d'exécuter les basses oeuvres du Kremlin sur différents théâtres d'opération, ce que Moscou a toujours démenti.

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