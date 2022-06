Des Reels sur ordi et les "Communautés" de Twitter : les dernières fonctionnalités des réseaux sociaux pour gagner du temps

Meta continue de développer son dernier outil, les Reels. Si le format a été pensé pour le smartphone, le voilà désormais disponible sur ordinateur. Les utilisateurs peuvent dès à présent "créer, modifier et publier des reels Facebook depuis [leur] navigateur web grâce à Creator Studio", a expliqué Meta. Ils pourront même programmer la publication de Reels sur Facebook.

Le mode "édition" des Reels a lui aussi été déployé sur ordinateur. Les créateurs pourront découper leur vidéo longue pour en faire des Reels et même créer des extraits de 60 secondes depuis leur contenu diffusé en direct. Un outil spécialement tourné vers les gamers qui retransmettent leur contenu en direct.

Le Reel généré affichera simultanément le jeu et le joueur.

Côté options, les voix off, le Sound Sync, qui permet de synchroniser les vidéos et les chansons de façon automatique, ainsi que les voix de synthèse, qui transforment les textes écrits en audio, débarquent enfin sur Facebook Reels.

Meta a même ajouté de nouvelles statistiques pour améliorer l'expérience des créateurs afin de mieux analyser leur contenu. Couverture, minutes visionnées, durée de vue moyenne... Autant d'indicateurs désormais disponibles à l'étude dans le Creator Studio.

Sur Instagram, les Reels continuent aussi de se développer. La durée d'une vidéo passe désormais à 90 secondes et les stickers "sondage", "quiz" et "emoji" pourront dès à présent être utilisés dans les Reels.

Quant aux options, Meta permet d'importer son propre audio sur son Reel pour une durée de cinq secondes minimum. Mais Instagram fait fort avec son option "s'inspirer des modèles". Plus besoin de passer du temps à trouver le bon extrait de la bonne musique et choisir la bonne durée d'apparition pour chaque photo afin de reproduire la trend du moment. Dès à présent, un utilisateur pourra appuyer sur "Utiliser le modèle pour extraire l'audio et le clip" d'une vidéo et ainsi le reproduire bien plus facilement et rapidement en modifiant les contenus par la suite. Un sacré avantage qui pourrait bien favoriser la création de nouveaux contenus sur le réseau social.