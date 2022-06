Des réductions à gogo dans les supermarchés, quelqu’un en payera le prix

C’est actuellement le festival des promos. Toutes les chaînes de supermarchés s’y mettent. Très bien, dira le consommateur, puisque les prix augmentent tous azimuts. Mais c’est aussi potentiellement inquiétant.

Car si elles perdurent, cela va entacher la santé financière de nombreux acteurs de la grande distribution qui, dans la foulée, risquent bien de sabrer notamment dans leurs effectifs, n’auront pas de quoi réaliser des investissements nécessaires et/ou feront encore un peu plus pression sur leurs fournisseurs, sur les agriculteurs. En bref, ce serait le retour éclatant du caractère destructeur que peut avoir cette course effrénée au prix le plus bas.

Répercussions en cascade

Que ce soit les producteurs, l’agro-industrie, la distribution ou le consommateur, il y a bien quelqu’un qui va devoir payer ces prix qui augmentent et qui ne sont aujourd’hui que trop peu reflétés sur ces étiquettes en rayon.

Et les grandes surfaces ne sont pas les seules coupables de cette distorsion de réalité. Il y a en amont d’autres acteurs et ces grandes surfaces ne sont que le dernier maillon d’une chaîne, sans doute le plus vulnérable aux variations de prix. Des géants comme Unilever, Nestlé, Mondelez, en amont, essayent eux aussi, bien entendu, de préserver leurs marges en période d’inflation.

Cela montre que la seule interdiction belge de ne pas vendre à perte en Belgique, ça ne suffit plus aujourd’hui à réguler les prix en période de forte inflation. Ce qui est sûr aussi, c’est qu’il y a matière à revoir l’ensemble de la copie, l’ensemble du système alimentaire.