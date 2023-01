Des Red Lions impatients d’en découdre s’envolent pour la Coupe du monde en Inde

Les Red Lions se sont envolés jeudi matin pour l’Inde, où ils tenteront de conserver leur titre mondial acquis fin 2018. Malgré un rendez-vous extrêmement matinal, les mines étaient plutôt réjouies à Brussels Airport. "On a faim, on s’est bien préparés. On était un peu dans la routine de l’entraînement, donc on est impatients d’être sur place pour prendre la température", s’enthousiasmait Vincent Vanasch, arrivé parmi les premiers et affichant un grand sourire.

Un peu plus de quatre ans après y avoir décroché le titre qui les a propulsés dans une autre dimension, les Red Lions sont de retour à Bhubaneswar, dans le sud de l’Inde. "C’est clair que ce sont de très bons souvenirs. L’Inde est un pays où les gens sont fous de hockey, les stades sont magnifiques. Mais mentalement, c’est aussi difficile. Il faut faire attention à ce qu’on mange, l’air est difficilement respirable, on tombe plus facilement malade. Pour un sportif, ce ne sont pas des conditions idéales", rappelle Victor Wegnez.

D’un point de vue sportif, les Red Lions semblent au mieux. Ils sortent d’un stage à Cadix où ils ont remporté cinq victoires en huit jours, notamment face à l’Allemagne qu’ils retrouveront en poule et dont le jeu a fortement évolué ces derniers temps. "Il y avait beaucoup d’intensité, on espère donc continuer sur cette lancée", ajoutait encore le médian du Racing, qui reconnaissait avoir eu du mal à trouver le sommeil.

Même s’ils sont conscients qu’en tant que champions du monde et olympiques ils seront l’équipe à battre, les Belges n’ont qu’un seul objectif : ramener une nouvelle fois la Coupe à Bruxelles. "Tout le monde veut nous faire tomber, mais on est serein, sans pression particulière. C’est un statut qui me plaît. On sait ce qu’on vaut, nos rivaux devront batailler ferme pour nous battre", promet le dernier rempart des Red Lions. "Si on suit le plan, on ira loin. Notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes."

Même si ce n’est pas une première, l’Inde ayant accueilli de nombreux tournois depuis une dizaine d’années, un tel voyage constitue toujours un défi pour la fédération. Outre les 20 joueurs, dont deux réserves qui voyagent cette fois avec le groupe, contrairement à 2018, la délégation compte ainsi une dizaine de personnes supplémentaires (médecin, analyste vidéo, kiné, manager…).

Shane McLeod, le coach néo-zélandais qui a mené l’équipe sur le toit du monde, rejoindra le staff sur place, en tant qu’assistant du T1 Michel van den Heuvel. Difficulté supplémentaire, la compétition sera disputée dans deux stades. La Belgique sera donc contrainte à une transhumance de 300 kilomètres pour son dernier match de poule face au Japon le 20 janvier, en direction de Rourkela et son stade flambant neuf de 21.000 places. Un voyage vers le nord qui sera effectué en avion, faute d’infrastructures suffisamment en état.

La route jusqu’à un éventuel nouveau titre sera donc longue pour les champions du monde. Et l’aventure a débuté dès ce jeudi. Après une première escale à Abu Dhabi, ils arriveront à Delhi à 3h00 du matin (23h00 en Belgique). Ils ne poseront le pied à Bhubaneswar que vers 10h00 vendredi (6h00 en Belgique).

Le tournoi des Belges débutera le 14 janvier face à la Corée du Sud. Le deuxième match de poule aura lieu trois jours plus tard face à l’Allemagne. Le premier du groupe filera directement en quarts, tandis que les deuxième et troisième devront passer par un barrage. Au bout du chemin, la finale sera disputée le 29 janvier. Forts de leur expérience et de leur statut, c’est le seul objectif envisagé par les Red Lions. Et s’ils ramènent une nouvelle fois le trophée qu’il avait dans l’euphorie quelque peu malmené en 2018, Victor Wegnez le promet, cette fois, ce sera sans le casser.