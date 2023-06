Des recettes familiales et artisanales de confitures : une tradition de génération en génération ?

Chez Anthony, à Rocourt, la production est nettement plus importante. Par an, ce sont 16 tonnes de fruits qui entrent dans son atelier. La production reste artisanale. L’idée de valoriser des fruits est née en Espagne.

On a décidé de faire des confitures avec des produits belges.

"Lors de notre séjour en Espagne, explique cet artisan, pendant 2 ans, on a commencé à faire des confitures là-bas et quand on est revenu en Belgique, qu’on a eu notre petit garçon, on a décidé de faire des confitures avec des produits belges, des producteurs locaux et de rentrer dans la filière du circuit-court. Le top 5, c’est la poire pirate, c’est-à-dire la poire vanille de Tahiti et un peu de rhum, la fraise, la framboise, la myrtille et l’abricot".

D’après nos experts, la recette idéale est d’ajouter maximum 550 g de sucre par kilo de fruits.