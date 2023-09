Des recettes de lunch faciles et variées, pour ne plus être pris au dépourvu sur le temps de midi

Les onigri . C’est la version japonaise du sandwich. Enrobé d’une feuille d’algue du type de celle des makis, on forme une boule de riz rond à sushi mélangé à une marinade vinaigrée et sucrée. Parfait à réaliser avec des enfants, il s’agit alors de creuser un espace où loger une farce au choix, telle des rillettes de thon, du kimchi, des restes de poulets effilochés.

Les onigri . C’est la version japonaise du sandwich. Enrobé d’une feuille d’algue du type de celle des makis, on forme une boule de riz rond à sushi mélangé à une marinade vinaigrée et sucrée. Parfait à réaliser avec des enfants, il s’agit alors de creuser un espace où loger une farce au choix, telle des rillettes de thon, du kimchi, des restes de poulets effilochés.

Les onigri . C’est la version japonaise du sandwich. Enrobé d’une feuille d’algue du type de celle des makis, on forme une boule de riz rond à sushi mélangé à une marinade vinaigrée et sucrée. Parfait à réaliser avec des enfants, il s’agit alors de creuser un espace où loger une farce au choix, telle des rillettes de thon, du kimchi, des restes de poulets effilochés.

La frittata. Au préalable, vous aurez fait revenir des courgettes, ou n’importe quel reste de légumes, dans de l’huile d’olive et ail avec quelques épices ou herbes. Vous aurez battu deux œufs par personne, avec éventuellement un peu de fromage. Laissez cuire à découvert très lentement. Il faut que la frittata atteigne deux centimètres d’épaisseur. On peut la conserver ensuite au frais, et l’utiliser plus tard entre deux tranches de pain au