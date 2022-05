Des Ramones en passant par Led Zeppelin, Neil Young ou Pearl Jam, ils ont célébré leur amour pour la mer…

''La Mer… Qu’on voit danser le long des golfes clairs…'' Non mais dites, ce n’est pas sympa ça, un peu de douceur ne peut pas vous faire de tort, non ? Si on célébrait les plages de la Côte Est, pour une fois, avec le ''Rockaway Beach'' des Ramones en 1977, titre qui fait référence à ce quartier de New York, situé dans la péninsule de Rockaway entre Seaside à l’ouest et Hammels à l’est… Là-bas on retrouve une belle promenade avec vue sur la mer et c’est là qu’a grandi le chanteur, Joey Ramone.