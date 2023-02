Des raisons de sécurité à l'origine de l'arrêt définitif de la 2e étape de l'Étoile de Bessèges

La deuxième étape de l'Étoile de Bessèges a été neutralisée définitivement après une grosse chute. Les coureurs ont rallié l'arrivée en roulant à allure réduite.



Le commissaire de course a pris la décision de stopper la course pour des raisons de sécurité. Suite à la chute et à la prise en charge des blessés, il n'y avait plus d'ambulance pour "couvrir" le peloton.