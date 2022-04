Des radeaux végétalisés mis à l’eau dans le canal de Bruxelles

Le premier des sept radeaux végétalisés, conçus pour favoriser la biodiversité aux abords du canal de Bruxelles, a été mis à l’eau mardi, à hauteur de la capitainerie du Port de Bruxelles. Les sept modules, d’une surface totale de 224 m², recouverts d’une quinzaine de plantes dont l’Iris des marais, vont ainsi flotter le long du ponton du Bruxelles Royal Yacht-Club, près du pont Van Praet, dans les prochains jours. Le but ? Recréer des zones refuges pour la faune aquatique sur et sous l’eau.

Le coût du projet est de 170.000 euros. Si la phase test est concluante après un an, d’autres radeaux d’une superficie totale de 440 m² seront ajoutés. L’entretien de ces dispositifs sera effectué par l’association Canal it up, qui agit pour rendre le canal bruxellois plus propre et plus vert. Des plongeurs naturalistes effectueront aussi un suivi de la biodiversité qui se développera autour de ces structures créées à partir de fibres de coco.