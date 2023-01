"Dès que Shiffrin est arrivée sur le circuit, on a su qu’elle battrait tous les records", se souvient Karen Persyn

En signant sa 82e victoire en Coupe du monde pour égaler Lindsay Vonn en tant que dame la plus victorieuse de l’histoire du ski alpin, Mikaela Shiffrin est définitivement entrée dans l’histoire de son sport.

Agée seulement de 27 ans, la prodigieuse skieuse américaine pourra s’ériger au rang de véritable légende dans les prochaines années. Une trajectoire que certains avaient déjà vu venir au tout début de sa carrière.

"Dès qu’elle est venue sur le circuit, elle a commencé à gagner. On savait que c’était une nouvelle fille qui allait battre tous les records", se souvient Karen Persyn, slalomeuse belge active en Coupe du monde entre 2001 et 2016 et ancienne adversaire de l’Américaine.

"On a tout de suite vu qu’elle était supérieure aux jeunes de son âge. J’étais avec elle à l’hôtel quand elle a gagné sa première coupe du monde. C’était déjà une fille hypersympa avec les gens et cela n’a pas changé", a-t-elle ajouté.

Convaincue que Shiffrin peut dépasser la barre des 100 succès en Coupe du monde, Persyn loue la polyvalence de l’Américaine, spécialiste du slalom mais capable de gagner en slalom géant, super-G et descente.

"Si elle a atteint 82 victoires en Coupe du monde, ce n’est pas parce que ça manque de concurrence. Pas du tout. C’est parce que Mikaela est une fille qui sait tout faire. Elle est hyperpolyvalente. J’ai l’impression que c’est quelqu’un qui réussit tout ce qu’elle entreprend. Si elle avait commencé à faire de la natation depuis toute petite, elle aurait obtenu des résultats… c’est le talent", conclut Karen Persyn.