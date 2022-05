Des protéines "microbiennes" pour sauver les forêts et réduire les émissions de CO2.

Sur la base des projections actuelles de croissance de la population et de demande alimentaire, remplacer la moitié de la consommation de viande rouge par des protéines microbiennes cultivées dans des cuves en acier inoxydable permettrait de réduire de plus de 80% la perte d'arbres et la pollution par le CO2, ont calculé les auteurs dans une étude parue dans la revue Nature.

"Avec un changement relativement petit dans la consommation de viande de ruminants, les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation tropicale peuvent être fortement réduites", a assuré Florian Humpenöder, un des principaux auteurs, chercheur à l'Institut de recherche sur l'impact du changement climatique à Potsdam (PIK). "C'est une importante contribution pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris pour le climat", a-t-il fait valoir.