Des protections hygiéniques gratuites pour les élèves de 5 écoles

Wallonie Bruxelles Enseignement lance un projet pilote dans 5 écoles : à l’Athénée Royal "les Marlaires" de Gosselies, l’athénée royal de Rixensart-Wavre, L’athénée royal Paul Brusson, l’athénée royal de Ganshoren, l’athénée royal Ardennes-Hautes Fagnes. Les élèves de 5e et 6e primaires ainsi que les élèves de l’enseignement secondaire bénéficieront gratuitement de protection menstruelle bio grâce à des distributeurs placés dans les établissements.

Pourquoi ? Parce qu’on peut oublier, parce que cela représente un budget, une charge mentale et puis, parce que c’est encore tabou "les règles restent quelque chose de compliqué pour certaines filles qui n’ont pas forcément la chance d’en parler avec les parents ou d’en acheter parce que c’est cher" confie Sofia. A l'Athénée de Gosselies, les distributeurs sont en place depuis le début de la semaine. Un tel dispositif, c’était indispensable pour Catherine Van Malsack, enseignante à l’athénée de Gosselies "des filles nous ont expliqué qu’elles utilisaient régulièrement le système D. Certaines demoiselles en sont malheureusement réduites à utiliser des morceaux de tissus qu’elles roulent et qu’elles utilisent comme tampon."

Les règles sont encore source de stigmatisation et de discrimination auprès de nombreux jeunes "si les élèves ont un manque d’accès à des produits menstruels, surtout pour des questions financières, les élèves manquent les cours" déplore Veronica Martinez, la directrice et fondatrice de Bruzelle, une association qui lutte contre la précarité menstruelle" ça peut avoir une incidence sur leurs futures études. Ça les isole aussi complètement de leur vie sociale. Elles vont peut-être refuser une sortie, voire une sortie scolaire parce qu’elles n’ont pas assez de produit menstruel en suffisance." Le dispositif s’accompagne d’une sensibilisation auprès du personnel, directeur, enseignants, personnel administratif, ouvriers et des élèves garçon "comme le distributeur est installé dans la classe, les garçons peuvent aussi poser des questions" précise Catherine Van Malsack.