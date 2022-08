Des promenades dans Louvain-la-Neuve qui offrent un nouveau regard sur la ville

La ville de Louvain la Neuve profite des congés d’été pour faire redécouvrir son enceinte. Des visites guidées aux thématiques variées sont organisées tout l’été, et ce jusqu’en octobre. Urbaines ou natures, guidées ou animées : c’est un programme de choix qui est proposé !

"Sous les pavés, Louvain-la-Neuve"

Dans cette randonnée, de 14 kilomètres, guidés par la créatrice du parcours, Emilie Vandenberg, les marcheurs arpentent les rues de la plus jeune ville de Belgique jusqu’à la lisière du Bois de Lauzelle. Au cours de la marche du 13 août, les participants apprendront nombreuses histoires et anecdotes sur la construction de la cité et ses pionniers grâce à un itinéraire suivant les différents quartiers de cette ville atypique.

"Murder City"

Cette promenade insolite saura attiser la curiosité des amateurs de frissons et d’enquêtes. Chaussant leurs bottines de détectives, ils tenteront à l’aide d’une recomposition de comédiens d’élucider le meurtre de Charles-Henri, étudiant du campus dans les années 70. A ses côtés, un 45 tours, une clé, des objets étranges et une carte d’étudiant… A travers la ville, la promenade entraîne les enquêteurs en herbe à la chasse à l’assassin, les 14 et 28 août.

"Photowalk", visite photographique

Ceux qui ont l’âme artistique seront séduits par cette promenade photographique, accompagnés d’un professionnel, le 27 août. Une occasion de découvrir la ville à travers l’objectif de votre appareil, de la regarder autrement mais aussi d’intégrer nombreuses astuces pour capturer de plus belles photos.

"Les arbres remarquables du quartier du Biéreau"

Pour ceux plutôt branchés nature, rendez vous le 24 août à la ferme de Biéreau pour apprendre à mieux connaître les principaux créateurs de notre oxygène : les arbres. C’est sur un parcours de 2 heures 30 que les participants arpenteront les alentours de la ferme pour s’initier à la connaissance des arbres de la région.