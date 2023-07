Des producteurs de cerises "découragés" devant les ravages d'un moucheron.

"On a fait tout un tas d'expériences, avec des répulsifs à base d'ail, de l'huile essentielle de fougères, des piégeages massifs. On utilise aussi l'Exirel", un produit qui a été autorisé à titre dérogatoire à une dose augmentée, et un insecticide d'origine végétale, le pyrèthre. "Mais clairement, ça ne marche pas !", affirme le président des Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche, arboriculteur à Bozas.

"La dernière solution proposée, c'est la technique de l'insecte stérile [qui consiste à élever en laboratoires des moustiques mâles, à les stériliser, puis à les lâcher sur le terrain, où ils vont stériliser les femelles sauvages, qui n'auront pas de descendance] mais elle demande encore deux ans d'expérimentation. (...) Qu'est-ce qu'on fait en attendant ?", s'interroge Benoit Nodin.

"On a une vie infernale sur nos exploitations", décrit le producteur de 49 ans. "Le matin, on se lève à 5h pour ramasser les fruits à la fraîche. En journée, on fait le travail de tri, d'expédition et le soir, on s'occupe du sanitaire dans nos vergers. On est fatigués, dans un état de stress permanent."

Les producteurs sont "découragés", résume son collègue trentenaire. Il faudrait "qu'ils nous donnent des outils qui fonctionnent pour qu'on puisse travailler sereinement", peste Olivier Curel, de la FDSEA du Vaucluse. "Là, c'est de la non-assistance à profession en danger."