Des primes wallonnes pour analyser son potager ou ses récoltes de fruits et légumes

La Région wallonne propose des primes, dans le cadre de l'utilisation de son outil en ligne Sanisol, pour les analyses de sol réalisées dans les jardins de particuliers, ainsi que pour l'analyse de fruits ou de légumes, rappelle lundi l'ASBL Espace Environnement, chargée de promouvoir l'initiative.

Le sol de certains potagers peut être contaminé en métaux lourds, en raison de retombées atmosphériques d'une ancienne zone industrielle à proximité, de déchets divers stockés sur le terrain, d'un apport de remblais contaminé, ou encore de l'utilisation d'eau de pluie récoltée des toits.

Lancé en 2021, l'outil en ligne Sanisol permet d'estimer l'exposition globale aux métaux présents dans le sol et délivre une série de recommandations personnalisées permettant d'adapter son activité de jardinage et ainsi réduire l'exposition aux pollutions, explique Espace Environnement dans un communiqué, alors que la nouvelle saison des cultures approche. Pour obtenir ces conseils, l'usager doit réaliser une analyse de sol complète, comprenant notamment le pH, le taux de matière organique, la quantité de fer totale et la concentration de différents métaux lourds souhaités.

Cette analyse peut coûter entre 50 et 120 euros selon la province. La Région wallonne propose donc des aides pour soutenir la démarche des jardiniers: une contribution financière de 50 euros pour les analyses de sol réalisées dans les potagers de particuliers et une seconde contribution financière de 50 euros pour une analyse de fruits ou de légumes. L'outil Sanisol est disponible à l'adresse sanisol.wallonie.be, tandis que la page "potager" du portail Environnement-Santé en Wallonie contient une série de questions-réponses ainsi que des brochures vulgarisées sur la thématique du jardinage sur sol potentiellement pollué.