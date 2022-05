Des primes pour les citernes d'eau de pluie !

Economiser sur les énergies ! On cite souvent le gaz, l'électricité et le mazout. Mais il y a aussi : l'eau ! La solution classique : récupérer l'eau de pluie. Mais pour faire installer une citerne, il faut de la place et ça coûte cher : plusieurs milliers d'euros !

Pour vous aider : il y a des primes , oui oui, il y en a ! Les systèmes sont différents en Wallonie et en Région bruxelloise.