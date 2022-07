Des primes à la hausse en matière d'énergie pour la commune de Marche-en-Famenne

La Ville de Marche a également d’autres ambitions pour arriver à ses objectifs en matière d’énergie. Elle souhaite créer une première " Communauté d’Energie Renouvelable au centre-ville, du côté de la Place aux Foires et du côté du centre culturel et sportif. Marche a récemment adhéré à un intercommunale " Trans&Wall " développe des outils de production, de stockage et de fourniture d’énergie. Il y a également tout ce qui est lié à la mobilité. Parmi les projets, augmenter l’offre de mobilité douce et créer deux parkings de délestage aux entrées côté Rochefort et route de Liège en favorisant le co-voiturage. Des projets ont été rentrés à l’Europe pour demander des subventions.