Des poules au commissariat d’Ath : première zone de police à se doter d’un plan climat

Des panneaux photovoltaïques, des voitures électriques, et même un projet de poulailler, près du commissariat. La police locale d’Ath veut verdir son image.

Elle s’est dotée d’un plan climat. Et c’est la première zone de police à la faire en Belgique. Frédéric Pettiaux est le chef de corps de la police d’Ath. Avec ce plan, il s’attend à faire des économies. "On va placer des panneaux photovoltaïques sur le commissariat […] certains investissements sont plus onéreux, notamment les véhicules électriques, mais ça, ça se budgétise sur du moyen ou du long terme".

Une initiative qui fait déjà des émules : "On a présenté cette bonne pratique à la commission permanente de la police locale, précise Frédéric Pettiaux. De manière à faire un effet tache d’huile. Et déjà, plusieurs zones de police sont venues vers nous pour voir la manière dont on s’y est pris".

Et parmi les petites mesures de ce plan climat, la police d’Ath organise des journées sans ascenseurs. Ce qui devrait permettre d’éviter d’émettre 2 tonnes de CO2.