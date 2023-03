Des potées aux couleurs joyeuses pour célébrer le printemps

Pourquoi n'accueillir que des primevères ou des pensées dans une jardinière alors qu'elles peuvent être associées à tant de plantes ? Graminées, arbustes et vivaces au feuillage persistant, bulbes du printemps, bruyères, lierres et même arbrisseaux aux jolies écorces peuvent former des ensembles luxuriants, de mini-jardins mis en évidence par le large choix de poteries actuellement à la mode.