Des portes de logements sociaux vides forcées pour des "réquisitions citoyennes" au profit de sinistrés verviétois

En région verviétoise, une poignée de bénévoles a décidé de procéder à des "réquisitions citoyennes" de logements sociaux inoccupés au profit de sinistrés.

Ces bénévoles interviennent auprès des sinistrés depuis des mois. Ils constatent que certains ne parviennent pas à se reloger alors que des logements sociaux de Logivesdre restent vides. Ils ont donc décidé de forcer les portes de certains d’entre eux, de les "réquisitionner", pour pouvoir ensuite y reloger des sinistrés. Ils ont mené une première opération à Verviers samedi soir.

"On ne voit pas de solution avec les politiques, on ne voit pas de solution avec les logements sociaux.", explique François Dvorak, "On a des gens en danger. On a des bâtiments vides. Il n’y a rien qui bouge. Depuis le début, ce sont les bénévoles qui ont fait les trois quarts du travail et, sur le relogement, si les logements sociaux et les politiques ne bougent pas, nous allons faire ce travail. On va commencer gentiment. On va ouvrir trois maisons. On va prévenir les ministres. On va prévenir la police. On va prévenir Logivesdre. Pour leur dire qu’on est toujours prêts à travailler avec eux, mais que maintenant il est temps de se bouger vraiment. Il faut qu’on arrête de nous bloquer avec des législations face à des gens qui sont en danger maintenant."

Après le coup de force, François Dvorak espère que la situation pourra être régularisée : "En tout cas, dans les maisons qu’on va commencer à occuper, on espère franchement avoir une convention, si pas définitive, d’au moins 6 mois ou un an, pour que les gens puissent se retourner, souffler et reprendre un peu d’oxygène. Donc si c’était possible d’avoir une convention définitive d’occupation, ce serait génial.".