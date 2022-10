Des pompiers et la protection civile belges se forment à la lutte contre les feux de forêt en France

Les hommes du feu belges vont ainsi évoluer durant quinze jours aux côtés des pompiers français du centre de formation de Valabre. Ils vont y apprendre leurs techniques, leurs procédures, s’informer sur le matériel et ramener ça au pays pour les appliquer et mieux lutter contre les feux de forêt qui menacent le nord de l’Europe et la Belgique.

"On a pris les choses en main il y a 10 ans", précise Olivier Giust qui a passé son brevet, il y a quelques années, et qui encadre cette formation. "C’est suite aux feux de forêt qui ont touché les Hautes-Fagnes et Anvers en 2011. Un premier groupe de gradés a été formé et voici le deuxième" poursuit le capitaine, actif à Liège, mais aussi dans la région de Verviers.

"Cela paye et va encore payer, car on a déjà vu cet été que les feux se sont multipliés et heureusement, nous avions anticipé". La Belgique a également investi récemment dans du matériel pour intervenir, tant sur les feux en zones naturelles que lors d’inondations.

Tous les secours belges impliqués

Les pilotes des hélicoptères de la police fédérale vont assister à plusieurs journées du stage pour comprendre les procédures des pompiers. La protection civile est également sur place avec deux officiers, un francophone et un néerlandophone, qui sont formés avec les hommes du feu, car ils interviennent souvent, à leurs côtés, sur les feux de forêt.

"Ça peut être un apport d’eau, fournir la piscine pour l’hélicoptère et ainsi réduire les trajets pour remplir le bucket (ndlr. seau d’eau géant placé sous l’hélicoptère), mais aussi avec des structures de commandement", détaille le capitaine Simon Henrard. Ces deux hommes sont surtout là pour établir des procédures avec les pompiers belges. "Ici, nous allons comprendre leur stratégie et voir avec eux comment nous intégrer au mieux dans ce dispositif." La protection civile en profite aussi pour se renseigner sur les moyens matériels français en vue d’éventuels achats.