Des pompiers cadets présents à la caserne de Herve pour apprendre le métier

Ils ont entre 18 et 23 ans et sont ce qu’on appelle des cadets pompiers. Cela veut dire que ces jeunes ont suivi une première formation accessible dès l’âge de 16 ans. Et aujourd’hui, dix de ces cadets ont intégré une caserne de pompiers volontaires de la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau. L’objectif, se familiariser encore plus avec le métier de pompier pour éventuellement intégrer, plus tard et après une nouvelle formation, pleinement la fonction de pompier.

Ils ne partent pas en intervention mais sont régulièrement présents à leur caserne, dont celle de Herve, où les tâches ne manquent pas pour ces cadets. Parmi eux, Tom Bertrand : " On aide les pompiers à entretenir les camions en les nettoyant, en vérifiant l’équipement, et on fait aussi des exercices. Après la vérification, le camion doit être prêt à repartir en intervention ", explique-t-il.

Les cadets s’intègrent progressivement à la vie de la caserne et pour les aider, ils peuvent compter sur un parrain comme Lionel Theunens : " Notre rôle à nous, c’est d’amener les cadets à aller plus loin dans la matière qu’ils ont vue en théorie. Leur donner l’opportunité de voir le matériel qu’on a dans les camions, pouvoir le mettre en place et en pratique ", confirme-t-il.

Un parrain qui favorise l’intégration et contribue à la motivation des cadets comme Samuel Grandjean : " On a été super bien accueilli. J’ai un parrain qui m’a pris en charge directement, qui me présente à tout le monde, et puis c’est à nous de nous intégrer. Ça nous motive et ça nous donne l’envie de postuler. J’espère un jour passer professionnel et en faire mon vrai métier, puis sur mes heures de repos être volontaire ici dans la zone de secours 4 ", s’enthousiasme le jeune homme.

Ces cadets ont déjà suivi deux ans de formation. Une nouvelle session débutera en février prochain.