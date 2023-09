Des pommes et des poires de qualité et en quantité dans nos vergers

Dans la Basse-Meuse, à Warsage, Xavier Laduron, un autre producteur de fruits, est lui aussi tout à fait satisfait. Les cueilleurs sont au travail depuis ce matin, et la qualité est au rendez-vous. "Les pluies qu'on a eues notamment au mois de juin et juillet ont vraiment bien profité aux arbres. Et les arbres nous le rendent avec des poires magnifiques en quantité et en qualité" explique le producteur. "Une bonne poire doit être sucrée grâce au soleil, et la pluie que nous avons eue avant aide à leur dimension."

Xavier Laduron n'aura aucune difficulté à vendre ses poires de la variété Conférence en Belgique, mais aussi en Europe.

Et d'ici deux semaines, ce sont les amateurs de prunes qui seront comblés.

