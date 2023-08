Des pommes et des poires de qualité bientôt sur les étals mais certaines auront des taches

Les poires et les pommes vont bientôt pouvoir être récoltées. Pour les poires, ce sera la semaine prochaine et pour les pommes dans trois à quatre semaines.

Bruno Buttiens cultive 2500 tonnes de poires et 1500 tonnes de pommes à Verlaine. Il le confirme, les fruits seront de bonne qualité cette année, à commencer par les poires : " La qualité sera très bonne. Le calibre est très bon, donc ça donne beaucoup de tonnes à l’hectare. C’est une poire qui s’exporte très bien donc en principe on doit faire une bonne année. On n’a pas eu de dégâts de gel, on a eu du temps favorable, donc les poires se sont bien développées ", confirme-t-il.

Pour les pommes, un petit souci est présent sur certains fruits : "En pommes, on a eu un peu trop de pluie pendant la saison et on a des petits problèmes de taches qui se mettent sur la pelure. Ça donnera des pommes déclassées mais ça ne représente que 5 à 6 pc de la récolte. Par contre, cela donne quand même une bonne qualité. Le sucre va bien arriver et la coloration va venir aussi, donc normalement ça devrait bien se passer".