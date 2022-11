Des pommes et des poires belges en novembre, chères ou pas chères ?

Si les fruits n'ont pas subi de réelle hausse de prix, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais pas vraiment pour les producteurs, notamment de pommes et de poires de notre pays. Fruits locaux belges de saison en novembre: les pommes, les poires, les fruits secs. En hiver, il est vrai que l'on peut se tourner vers des fruits qui viennent de plus loin, là où on trouve des agrumes, kiwis, ananas ou bananes.