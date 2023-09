Des pommes et des poires à 1 euro le kilo à cueillir soi-même du côté de Dalhem

Depuis 10 ans, Xavier Regout, un fruiticulteur propose de pratiquer l’autocueillette au verger du "Bout de l’Allée" situé à Dalhem.

"En 2014, il y a l’embargo russe et on se demande vraiment ce qu’on va faire de nos fruits. On a la possibilité de les détruire ou d’ouvrir au grand public et on fait ce choix-là " nous explique le producteur. Suite à cette expérience, il décide de vendre ses pommes et une partie de ces poires uniquement de cette manière.

Un prix très attractif

Les fruits sont vendus pour un prix très intéressant : 1 euro le kilo. Cela semble peu, pourtant ce tarif permet à Xavier Regout de bien gagner sa vie. "C’est le juste prix" nous dit-il.

Ce tarif séduit de nombreuses personnes. Ce matin, certaines étaient d’ailleurs déjà présentes deux heures avant l’ouverture. Beaucoup repartent avec plusieurs dizaines de kilos.

Un outil pédagogique

Cette autocueillette est aussi accessible aux écoles. C’est une activité qui permet d’aborder différentes matières et concepts.

"On peut faire des calculs, des sciences, du français" se réjouit Nadine Baltus, professeur d’horticulture à l’Institut Etienne Meylaers venue avec ses élèves.

Entre 30 et 40 tonnes de fruits attendent d’être récoltés dans le verger qui est accessible certains jours de la semaine jusqu’au 8 octobre.