Des pommes de terre belges autres que la Bintje ? Voici la Louisa et la Floribel

Il a fallu 10 ans de travaux, pour vérifier et valider les qualités de la variété, et ensuite 2 années d’essais officiels pour finalement inscrire la Louisa au Catalogue national des Variétés. La cousine, la Floribel qui vient de la même variété ancêtre nommée Gasoré, est en test depuis 2016. Elle est développée par l’entreprise Emond à Chassepierre (Gaume), qui fait aussi la promotion de la "Plate de Florenville". Une chaire tendre qu’il faut privilégier pour les cuissons à l’eau ou frites, et, des atouts similaires à sa cousine la Louisa.

Les principaux atouts de cette pomme de terre Louisa sont : un très bon rendement, une régularité du calibre, une excellente coloration à la friture, une bonne aptitude à la conservation et une bonne résistance au mildiou du feuillage, qui en font un excellent choix pour la production de snacks et de chips. On la conseille aussi pour des frites, alors si vous voulez changer de la Bintje, la Louisa et la Floribel n’attendent que vous.