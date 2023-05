Des aménagements sont prévus pour les "petits pélagiques" (harengs, sardines, anchois…), la pêche industrielle et les thons tropicaux, avec une tolérance de 10% calculée sur la quantité totale enregistrée, et non par espèce, en contrepartie de "contrôles plus stricts".

Les sanctions seront harmonisées, notamment en calculant les amendes selon la valeur des captures du navire en infraction.

Enfin, les informations sur le poisson frais et congelé commercialisé devront être "entièrement accessibles", par exemple sous forme de QR code, y compris pour les produits transformés à base de poisson.