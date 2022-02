Des poissons laveurs, une sécurité sociale des chauves-souris… les animaux aussi s’occupent des autres

Mais comment font-elles ? Elles pratiquent l’altruisme, un trait de comportement plutôt rare dans le monde animal. La chauve-souris rassasiée va régurgiter du sang dans la bouche de sa congénère affamée, non sans avoir vérifié en lui tâtant le ventre, qu’elle ne se fait pas arnaquer par une fausse maigre.

Les animaux pratiquent la sécurité sociale avant que nous ne l’ayons développée

C’est ce qui fait dire à François Verheggen que nous n’avons pas inventé la sécurité sociale : "En fait, on s’attribue tout une série de comportements, pour nous glorifier, comme l’entraide, comme le partage, comme les soins pour les jeunes. Et en fait, tout ça, l’humain n’a rien inventé du tout. Les animaux pratiquent la sécurité sociale avant que nous ne l’ayons développée […]."

Sécurité sociale, mutuelle, assurance redistributive de richesse, car si c’est moi, un jour, qui te nourris, je serai un autre jour de malchance, nourri par toi… La roue tourne, n’est-ce pas ? Pour les vampires, aussi.

Un Tanguy chez les hyènes

Au bout du livre, et de ces 30 comportements surprenants des animaux, le titre prend son sens. "Un Tanguy chez les hyènes", c’est ce rejeton de la femelle dominante, qui peut rester dans le cocon familial alors que les autres doivent aller vivre leur vie. "Lui, bénéficie de la protection de sa mère, qui lui rend la vie facile, qui apaise ses tensions avec la communauté. Et donc, lui, il est bien, et il n’a pas envie de partir. Il n’a pas envie de quitter le groupe, et c’est le seul qui reste et qui est né dans la troupe et qui peut rester, parce que sa mère le protège", résume François Verheggen.

Quel est le propre de l’humain, alors ?

Sous chaque histoire, l’auteur référence le texte scientifique qui a inspiré son récit. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Mimétisme, mutualisme, altruisme, camouflage, dons et séduction, parentalité… Il y en a tant qu’une fois finie la lecture, on s’interroge sur sa propre spécificité. Mais pour un zoologue, quel est le propre de l’Homme ?

"Moi j’ai l’habitude de dire à mes étudiants qu’on se distingue de toutes les autres espèces par une chose, c’est qu’on a tous ces comportements qui sont absolument contraires à la règle numéro 1 en éthologie, c’est-à-dire qu’un comportement, il est manifesté dans le but d’augmenter sa survie et sa reproduction. Et l’humain, il se distingue de cela par tous ces comportements qui sont absolument nocifs à sa survie et à sa reproduction, fumer comme un pot, boire à l’excès, conduire trop vite sur une route sans sa ceinture, traverser un passage pour piétons avec son smartphone collé au visage… On a des comportements comme ça qui par dizaine et par centaines sont absolument contraires à notre survie et ça, je trouve que c’est le comble pour une espèce qui se considère sans doute en partie à juste titre comme importante d’un point de vue des capacités cognitives."

Changements climatiques et disparition de la biodiversité ne le démentiront pas. Mais l’humain est une espèce apprenante. Et il n’est jamais trop tard pour faire, encore, preuve d’adaptation.