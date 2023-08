A priori, la vie du roi Louis XIV et la flambée en bourse de l’action de Nvidia n’ont strictement aucun rapport. Et pourtant, je vais tout de même tenter de vous démontrer le contraire et la conclusion est extrêmement positive.

D’abord, il y a Wall Street, le temple boursier mondial. En ce moment, tous les traders ont les yeux de l’amour pour l’action de Nvidia. Alors Nvidia, c’est quoi ? C’est une boîte américaine fondée par trois jeunes ingénieurs américains. Au départ, Nvidia a été créée pour concevoir des puces graphiques pour les jeux vidéo et le démarrage a d’ailleurs été assez lent et l’entreprise a même frôlé la faillite. Mais aujourd’hui, on en est loin avec l’irruption de l’intelligence artificielle et Nvidia se retrouve au-devant de la scène pour la simple raison que ces ingénieurs ont conçu une nouvelle puce dont la puissance de calcul permet de faire fonctionner tous ces outils d’intelligence artificielle. Le résultat, il est clair : cette boîte technologique est devenue l’entreprise de tous les records depuis le début de l’année. Le cours, l’action a grimpé de 200%. C’est dingue et ça risque de ne pas s’arrêter car depuis ce 23 août, on a aussi appris que cette entreprise a doublé son chiffre d’affaires en un an seulement. Et quant à son bénéfice, il a explosé plus 843% en un an seulement. Nvidia a rejoint le club extrêmement select, extrêmement fermé des entreprises cotées en Bourse dont la valeur boursière vaut plus de 1000 milliards de dollars…