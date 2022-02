Des pointes au head spin, quand le hip-hop s’empare du Casse-Noisette de Tchaïkovski

Avec un groupe de danseurs basés à Madrid, où elle dirige les Teatros del Canal, Blanca Li revisite ce classique du ballet. N’utilisant pas toute la partition de Tchaïkovski, Blanca Li reprend les pièces les plus emblématiques du ballet pour les revisiter à sa manière, en faisant se rencontrer l’image "classique" que nous avons du ballet de Tchaïkovski à la modernité de la danse hip-hop.

L’histoire que nous raconte Blanca s’éloigne, naturellement, de l’histoire originelle du ballet. Ce n’est plus l’histoire de la jeune Clara qui reçoit à Noël un casse-noisettes, mais bien celle d’un groupe de jeunes qui préparent le réveillon de Noël dans un appartement.

Le Casse-Noisette n’est plus un soldat en bois, mais un robot commandé via Ipad, incarné par un jeune homme qui danse du "popping", une danse urbaine fondée sur la contraction et la décontraction des muscles en rythme, donnant un "aspect robotique" au danseur.

"C’est une musique incroyable, il ne faut pas s’arrêter sur les titres et les noms, ça va plus loin que ça, c’est universel", estime Blanca Li.

Outre les "poppers", on retrouve également des breakers - danseurs de breaking, une discipline qui va faire son entrée aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Ils incarnent les souris et leur roi qui entrent en bataille contre Casse-Noisette dans le rêve de Clara, en faisant des "head spin" (rotation sur la tête) et des "passpass" (mains au sol, les jambes courant autour du corps).

Blanca Li explique avoir choisi des danseurs d’Espagne car le hip-hop là-bas, "à la différence du hip-hop en France, n’est pas encore arrivé au théâtre, il n’y a pas beaucoup de compagnies, ils n’ont pas beaucoup de soutien".