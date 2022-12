Des pneus spécialement conçus pour les voitures électriques.

Plus tôt cette année, Apollo Tyres avait déjà annoncé avoir mis au point un pneu spécialement pensé pour les vélos cargos électriques, utilisés pour les livraisons urbaines. Beaucoup plus endurants et résistants aux crevaisons, ils devraient durer jusqu'à six fois plus longtemps que des pneus pour vélos classiques.

Dans l'optique de la disparition progressive des ventes de véhicules thermiques neufs, de nombreux constructeurs automobiles travaillent en collaboration avec les manufacturiers de pneumatiques afin de mettre au point des gommes toujours plus endurantes et écologiques, spécialement adaptées aux voitures électriques.