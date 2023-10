Des pneus increvables pour vélo inspirés des futures missions sur Mars.

Cette technologie est issue des recherches de la NASA, menées dans le cadre du développement de ses rovers pour ses futures missions sur Mars. Face à un environnement hostile, cet alliage peut se dilater, se contracter, se plier, le tout à une vitesse très rapide.

Mais même en cas de déformation extrême, il retrouve 100% de sa forme initiale.

En outre, le NiTinol+ offre une meilleure absorption des chocs et une constance unique dans les performances puisqu'il ne se dégrade absolument pas dans le temps. Il ne nécessite aucun entretien et garantit une conduite légère et souple sur la route, la terre ou même le gravier, sans le moindre risque de crevaison.

Cette technologie aide aussi à résoudre de nombreux problèmes liés à l'exploitation des pneumatiques puisqu'elle utilise bien moins de caoutchouc et réduit considérablement les déchets. Selon SMART Tire Company, ce sont en effet plus d'un milliard de pneus par an qui arrivent en fin de vie en raison de l'usure. Environ la moitié sont brûlés comme combustible et le reste déposé en décharge.