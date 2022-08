Des pluies annoncées jeudi, Remco Evenepoel est-il water-proof ? : "Oui, il est Belge", sourit son directeur sportif

Confortablement installé au chaud dans le peloton, à l’abri des projecteurs, Remco Evenepoel réalise pour l’instant une très bonne entame de Vuelta, passant entre les gouttes des éventuels tracas et chutes. En parlant de gouttes, la 6e étape, entre Bilbao et le sommet du Pico Jano, s’annonce dantesque puisqu’en plus de la difficulté du tracé, pluies et orages sont annoncés. De quoi potentiellement rebattre les cartes et favoriser les coureurs qui aiment les conditions difficiles. Remco en fait-il partie ?

"Demain, c’est une journée importante pour Remco et pour toute l’équipe" explique Geert Van Bondt, le directeur sportif de Quick-Step Alpha Vinyl au micro de Jérôme Helguers. "C’est la 1e arrivée au sommet. Jusqu’ici, en tout cas les deux derniers jours, l’objectifs c’était de ne pas faire d’erreur stupide, ne pas perdre de temps. Cela nous a réussi. On va essayer d’être à la hauteur demain."

Une arrivée au sommet qui est donc la 1e de cette Vuelta 2022 mais assurément pas la dernière puisque le programme est résolument montagneux. Quelle tactique adopter dès lors avec Remco ? "On va se poser avec lui et écouter ses idées. On va voir si on envoie quelqu’un vers l’avant. On va discuter de tout ça ce soir. Je viens de regarder la météo. Hier, ils annonçaient que de la pluie pour demain. Mais ça a l’air de changer ici à Bilbao, peut-être qu’il ne pleuvra plus à partir de 11h. Donc, les routes seraient plus sèches et ce serait moins dangereux. Mais bon, ça peut encore changer, dans le Pays Basque, ça va parfois très vite niveau météo. J’espère que le temps sera sec sinon le peloton sera plus nerveux, il y a certaines portions qui sont vraiment étroites et dangereuses."

Alors, Remco est-il waterproof ? "Je pense que tout le monde est waterproof. Mais c’est un Belge, il connaît la pluie. De base, il s’est entraîné pour résister à la chaleur, à des jours comme hier par exemple, c’était important pour lui. On l’a bien vu hier, il y avait pas mal de coureurs qui souffraient de la chaleur. Lui s’en sort bien. Et comme je dis, c’est un Belge donc peut-être qu’il parviendra à tirer profit de la pluie. On en reparle demain…" conclut le DS.