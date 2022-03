Des plongeurs maçons à la rescousse du pont de Vignée sur la Lesse

Opération délicate



Pour réparer et consolider les fondations, les plongeurs sont en train de forer sous-eau dans les fondations du pont… Ils injecteront ensuite dans ces trous, cinquante mètres cubes de béton. Travailler sous eau ce n’est pas sans risque comme l’explique Arnaud Nicolas, " On travaille sous eau, ce qui n’est notre élément. On travaille sous un plafond. On essaye d’ailleurs de rentrer le moins possible sous les fondations pour ne pas prendre le risque qu’une partie de ces fondations s’effondre sur nous. On travaille aussi avec des outils très lourds, difficiles à manipuler sous eau comme la tronçonneuse hydraulique. C’est du gros gabarit". Mais ce n’est pas le premier pont que ces plongeurs réparent. " On travaille dans les ouvrages d’art, donc c’est notre métier de tous les jours mais ici avec ce qu’on a eu comme crues cet été, on a passé toutes la fin de l’été et tout l’hiver à réparer des ponts et des quais parce que tout avait été abîmé".



D’ici quelques jours le pont de Vignée sera comme neuf… Et nos plongeurs partiront au secours d’un autre pont abîmé par les inondations. Ce sera sur l’Ourthe cette fois.