Des playlists musicales pour cuire ses pâtes à la perfection

La marque de pâtes italienne Barilla et Publicis Italie ont sorti "Playlist Timer" sur Spotify. Un chronomètre créé grâce à un panel de musiques classées dans différentes playlists et qui permet de cuire les pâtes Barilla comme il se doit.

En tout, huit playlists figurent dans la sélection.

"Top Hit Spaghetti" pour cuire les spaghetti n°5 en 9 minutes et 4 secondes ou encore "Best Song Penne" pour les 11 minutes de cuisson des penne rigate.

Dans ces playlists, l'agence de publicité de la marque italienne a sélectionné des artistes de la scène musicale italienne et du monde entier. Parmi eux, les stars du rap comme Sfera Ebbasta, Ghali et Coez, ou encore de la pop comme Tutti Fenomeni. JAY-Z, Shawn Mendes et Harry Styles font également partie des playlists. Tous sont appréciés des Italiens.

Lire aussi : La "magie" des pâtes sublimées par les chefs étoilés

Barilla et Publicis ont aussi fait appel à des illustrateurs italiens pour créer les couvertures des playlists. Du dessin flat (style graphique minimaliste) à celui plus réaliste, les artistes s'emparent des playlists pour dessiner des univers colorés et pétillants.