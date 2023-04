Des plats à emporter dans des bocaux consignés : fini les emballages uniques à Habay

Personne ne semble avoir rechigné à débourser 1€ ou 4€ supplémentaires (selon le plat) pour avoir son repas de midi dans ce contenant réutilisable, d’autant plus que cette somme est rendue lors du retour dudit plat en verre.

Comme nous l’explique Caroline, une cliente venue chercher sa salade du midi : "On sensibilise tout le monde à l’écologie, consommer moins etc. Alors, c’est bien que les commerçants encouragent et montrent l’exemple."

Le GIEC, dans ses rapports, tend vers le réemploi face à l’usage unique : une remarque qui s’applique évidemment au monde de la nourriture à emporter grande consommatrice des emballages à usage unique. Dans l’un des commerces participants à Habay, 70% des clients d’un vendeur de pâtes ont adhéré à cette consigne : "cela représente 200 bocaux en circulation permanente, ceux-ci doivent déjà être revenus cinq fois donc on peut estimer une économie de 1000 cornets d’emballage unique", détaille Marie-France Deronne. De plus, le fait que ces contenants soient interchangeables entre les commerçants facilite aussi leur circulation et leur récupération.