Des plantes résistantes à la sécheresse pour verdir son balcon

Les plantes grasses, aussi appelées " succulentes " sont bien adaptées à la vie en milieu aride. Elles stockent l’eau dans leurs tissus, ce qui donne cet aspect " matelassé " à leurs tiges et feuilles. Parmi les plus courantes, il y a le sedum, une variété très robuste qui offre une résistance exceptionnelle à la sécheresse et aux écarts de température, ainsi qu’aux maladies et pathogènes ! Le sedum est de plus en plus prisé dans les jardins urbains, sur les toitures végétales ou dans les jardins économes en eau. Facile à cultiver, il peut être installé dans une plate-bande comme dans une rocaille ou en pot, en plein soleil. Le type de sol importe peu pour autant qu’il soit bien drainé.

Il existe une grande diversité de formes et de couleurs chez les sedums. La seule chose qu’ils redoutent est l’humidité hivernale.