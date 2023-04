Des plantes pourraient attirer les insectes nuisibles et remplacer les pesticides

Le groupe de chercheurs a ensuite introduit des interrupteurs moléculaires dans les séquences d’ADN des plants de tabac afin de réguler précisément la fabrication des phéromones. Les composants des phéromones ont pu être ajustés pour mieux s’adapter aux différentes espèces de papillons de nuit.

À l’issue de cette étude, les chercheurs espèrent que cette découverte permettra d’attirer les insectes nuisibles, sans avoir recours à des produits chimiques, comme les pesticides. Selon les dernières données de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), plus de 4 millions de tonnes de pesticides sont utilisées dans le monde chaque année.

"À l’avenir, nous verrons peut-être des serres pleines d’usines végétales, ce qui constituerait un moyen plus écologique, moins coûteux et plus durable de fabriquer des molécules complexes", conclut la Dre Patron.