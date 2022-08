Des plantes à 5€ au lieu de 30€ : les fleuristes aussi font des paniers anti-gaspi

Le principe est déjà bien connu pour les invendus alimentaires dans les supermarchés. Les produits qui sont proches de la péremption sont rassemblés dans un panier et revendus à moindre coût. Ces dernières années, des applications ont été créées pour centraliser les offres de paniers anti-gaspi.

Plusieurs acteurs sont implantés en Belgique. Le plus important et le plus connu, c’est l’app danoise Too Good To Go. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que les grandes surfaces ne sont pas les seules à l’utiliser. Les fleuristes et pépinières sont de plus en plus nombreux à proposer des paniers anti-gaspi.